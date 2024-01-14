"ليست خيانة".. فنان سوري يثير الجدل بموقفه من العلاقات الجنسية (فيديو)

وأضاف: "لا يوجد رجل وفيّ بهذه الدرجة.. وإن كانوا موجودين، فهذه استثناءات تثبت القاعدة وليس القاعدة، لأن هذا الشيء له علاقة بطبيعة الذكورة والأنوثة".

وأشار: "الخيانة هي إذا أحبّ الرجل أو المرأة شخصاً آخر وهو مرتبط بشخص آخر، أما العلاقات العابرة فلا تعتبر خيانة، وإن كانت القصة تختلف قليلًا عند المرأة، لكني أشعر أن الأمر نفسه لديها".

وعما إذا كان قد تعرض للخيانة أو العكس، أجاب: "خنت وانخنت، كل الناس خانت وانخانت".