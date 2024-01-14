"ليست خيانة".. فنان سوري يثير الجدل بموقفه من العلاقات الجنسية (فيديو)
أثار الفنان السوري سيف الدين سبيعي الجدل بتصريح وُصف بـ"الجريء"، بشأن موفقه من العلاقات الجنسية.
وقال سبيعي، في برنامج "كتاب الشهرة" الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين، إن "العلاقات الجنسية العابرة لا تعتبر خيانة".
وأضاف: "لا يوجد رجل وفيّ بهذه الدرجة.. وإن كانوا موجودين، فهذه استثناءات تثبت القاعدة وليس القاعدة، لأن هذا الشيء له علاقة بطبيعة الذكورة والأنوثة".
وأشار: "الخيانة هي إذا أحبّ الرجل أو المرأة شخصاً آخر وهو مرتبط بشخص آخر، أما العلاقات العابرة فلا تعتبر خيانة، وإن كانت القصة تختلف قليلًا عند المرأة، لكني أشعر أن الأمر نفسه لديها".
وعما إذا كان قد تعرض للخيانة أو العكس، أجاب: "خنت وانخنت، كل الناس خانت وانخانت".
وسيف الدين سبيعي ممثل ومخرج سوري، ينتمي لعائلة فنية عريقة، فوالده الفنان الراحل رفيق سبيعي (أبو صياح)، وشقيقه الراحل عامر سبيعي.