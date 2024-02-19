واجهوا خطراً وشيكاً.. إنقاذ 141 أفريقيا أبحروا إلى جزر الكناري

قالت البحرية المغربية إنها أنقذت 141 مهاجراً أفريقياً غير شرعي، الأحد، على متن زورق كان يواجه خطراً وشيكاً بعدما أبحر من موريتانيا في طريقه إلى جزر الكناري، وفق "رويترز".

وأضافت البحرية أن المهاجرين، منهم 3 نساء وطفلان، غادروا ساحل موريتانيا في العاشر من فبراير/ شباط.

وأظهرت بيانات وزارة الداخلية الإسبانية أن عدد المهاجرين الذين يبحرون في قوارب متهالكة من غرب أفريقيا للوصول إلى جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي تضاعف 7 مرات حتى الآن في هذا العام مقارنة بالفترة نفسها في عام 2023.