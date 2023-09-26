بعد صراع مع السرطان.. وفاة حفيدة مانديلا عن 43 عاما

بعد صراع دام سنوات مع مرض السرطان، توفيت زوليكا مانديلا، حفيدة رئيس جنوب أفريقيا السابق نيلسون مانديلا عن عمر يناهز 43 عاما، وفقا لما أعلنته عائلتها اليوم الثلاثاء.

وقالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية، نقلا عن المتحدث باسم الأسرة زويلابو مانديلا، إن "الكاتبة" دخلت المستشفى أمس الإثنين كجزء من علاجها، موضحا أنها ماتت محاطة بأصدقائها وعائلتها.

وأضاف المتحدث أن الفحوصات الأخيرة كانت قد كشفت أن المرض انتشر بشكل ملحوظ في العديد من أعضائها، بما في ذلك الدماغ والحبل الشوكي.

وزوليكا هي ابنة زيندزي مانديلا، الابنة الصغرى لرمز مناهضة الفصل العنصري نيلسون مانديلا، وزوجها الأول زويليبانزي هلونغواني.