انفجارات وحرائق هائلة بمصنع ألعاب نارية في ميشيغان الأمريكية (فيديو)
اندلع حريق ضخم نتج عنه عدة انفجارات هائلة ومستمرة، في مصنع للألعاب النارية في ولاية ميشيغان الأمريكية، بحسب مصادر محلية.
واندلعت النيران الهائلة في مرافق المصنع وتصاعدت سحب الدخان الأسود الكثيفة التي غطت سماء المنطقة.
وهرعت قوات الأمن وفرق الإنقاذ والإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق المستمر، وناشدت السلطات السكان بإخلاء المنطقة تحسباً لوقوع انفجار أكبر.
وشهدت المنطقة ازدحاماً كبيراً وسط مخاوف من حدوث انفجار أكبر نظراً لوجود خزان وقود ضخم في المصنع.
ودعت سلطات إنفاذ القانون الناس إلى تجنب التواجد في المنطقة بسبب الخطر المستمر لحدوث انفجار أكبر.