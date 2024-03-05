انفجارات وحرائق هائلة بمصنع ألعاب نارية في ميشيغان الأمريكية (فيديو)

اندلع حريق ضخم نتج عنه عدة انفجارات هائلة ومستمرة، في مصنع للألعاب النارية في ولاية ميشيغان الأمريكية، بحسب مصادر محلية.

واندلعت النيران الهائلة في مرافق المصنع وتصاعدت سحب الدخان الأسود الكثيفة التي غطت سماء المنطقة.