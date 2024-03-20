تعاط للممنوعات وتحرّش.. قطارات إيرلندا تتحول إلى مسرح للسلوكيات المعادية

سلط تقرير محلي في إيرلندا الضوء على السلوكيات المعادية التي تشهدها القطارات في البلاد، مشيرا إلى تحولها إلى مسرح لمثل هذه السلوكيات التي تضمنت تعاطيا للممنوعات والتحرش.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "آيريش تايمز" الإيرلندية، استقبلت السكك الحديدية الأيرلندية 686 شكوى بشأن سلوكيات مُعادية للمجتمع ارتكبها رواد هذه السكك.

وبينت الصحيفة أنه جرى تسجيل الشكاوى عبر خدمة الرسائل النصية من رواد السكك الحديدية في خدمات النقل السريع في دبلن وخدمات الركاب وبين المدن، في الفترة الواقعة ما بين الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2023، إلى الـ12 من شهر فبراير/شباط الماضي.

وأشارت إلى أن بعض الشكاوى تتعلق بشرب الكحول، وتعاطي المخدرات، والتدخين، والسجائر الإلكترونية، والسلوك المسيء أو العنصري، أو التخويف، أو التهديد.

وأوضحت أن بعضها يتعلق أيضًا بتشغيل الموسيقى أو ملفات البودكاست أو مقاطع الفيديو بصوت عالٍ، فضلاً عن السلوكيات البذيئة، والكلاب في القطارات، والحجج حول الركاب الذين يشغلون مقاعد محجوزة، ومن يتسللون إلى القطارات دون تذاكر.

واستشهدت الصحيفة بإحدى الشكاوى، التي جاء فيها أن "رجلاً مخمورًا قام بسكب النبيذ على فتاة وكان يضايق النساء الأخريات".

فيما جاء بشكوى أخرى إن "3 رجال يستهلكون ويستنشقون علنًا ما يبدو أنه مخدرات على متن عربة على مرأى من الجميع".

وتحدث ثالث عن "مجموعة من الأطفال الصغار يبلغون من العمر حوالي 15 عامًا ينفثون السجائر الإلكترونية في وجوه الناس".