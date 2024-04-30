ربح مبلغاً خيالياً في أيام.. إيلون ماسك يقترب من اعتلاء "عرش الثراء"

يقترب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك شركة "تسلا" من تخطي جيف بيزوس مالك أمازون" في طريقه نحو اعتلاء عرش أغنى أثرياء العالم مجدداً.

وربح إيلون ماسك 37 مليار دولار خلال 5 أيام فقط، وفقًا لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، وتمكن من تجاوز مارك زوكربيرغ مالك "ميتا"، بعدما ارتفع صافي ثروته إلى 201.5 مليار دولار.

ويعدّ ذلك أكبر مكسب أسبوعي لإيلون ماسك منذ مارس 2022، قبل موافقته على شراء شركة "تويتر" مقابل 44 مليار دولار في واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ في التاريخ.

ومنذ ذلك الحين، تراجعت ثروة ماسك بنفس القدر الذي زادت فيه بعد صعود مذهل في عامي 2020 و2021.

وأضاف ماسك 18.5 مليار دولار إلى ثروته، الاثنين، وهو المكسب اليومي رقم 13 الذي يحركه السوق لأي ملياردير على مؤشر ثروة "بلومبرغ"، وسابع أكبر مكسب لماسك.