"مرض نفسي".. الداخلية المصرية توضح ملابسات اختفاء السعودي هتان شطا

كشفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، في بيان، ملابسات اختفاء مواطن من الجنسية السعودية يدعى هتان شطا، منذ نحو شهر في ظروف غامضة.

وأكدت الوزارة متابعتها لقضية، اختفاء المواطن، الذي لم تكشف عن هويته إنما أشارت فقط إلى أنه يحمل جنسية دولة عربية، لافتة إلى ورود بلاغ لمديرية أمن القاهرة من محامي سفارة الدولة المشار إليها، يفيد بمعاناة المواطن المختفي من مرض نفسي.

وأوضحت في بيانها أن "المختفي المعني ترك شقته المستأجرة في أحد المجمعات السكنية في القاهرة الجديدة في إطار مرضه، وبالفحص تبين وجود جميع متعلقاته الشخصية بالشقة محل سكنه، ويتم تكثيف جهود البحث عنه".

وسبق أن أكدت السفارة السعودية في القاهرة، في وقت سابق من اليوم الخميس، أنها باشرت إجراءاتها واتصالاتها مع الجهات الرسمية والأمنية في مصر، منذ اليوم الأول لاختفاء "شطا" في القاهرة، والتي شرعت فورًا في إجراءات البحث والتحري عنه وظروف اختفائه.

وأثارت واقعة اختفاء شطا، تعاطفا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما انطلقت حملة في محاولة للمساعدة في الوصول إليه، ومشاركة أي معلومات عنه.