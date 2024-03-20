سلاف فواخرجي: تعرضت وزوجي لمحاولة اغتيال

كشفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عن تعرضها وزوجها الفنان وائل رمضان وأولادهما لمحاولة اغتيال بسبب آرائهم السياسية.

وقالت فواخرجي خلال استضافتها ببرنامج "حبر سري": "تعرضت أنا وزوجي وأولادي لمحاولة اغتيال أكثر من مرة، وكانت لحظات مرعبة، غالبية الذين يطالبون بالحرية منعونا من الكلام.. ليس همي إرضاء الناس، أريد أن أكون حقيقية".

وعن انفصالها عن زوجها وائل رمضان قالت: "لم يحدث الطلاق بيننا من الأصل، سبق وأن أعلنت أننا منفصلان، ولكن نتواصل لحظة بلحظة، وشعرنا في فترة كعائلة أننا محتاجون أن نحافظ على هدوء البيت، حاليًا الحب بيرجع، والحياة بترجع، ولكن جميعنا يمر بفترة صعبة، وأردنا الحافظ على الحب وكنا مع بعضنا لحظة بلحظة، وصعب الحب الحقيقي يروح لأنه حقيقي وصادق".

واستكملت: "من رغبتنا الشديدة في الحفاظ على الحب قررنا اتخاذ هذه الخطوة، ومن الصعب أن ابتعد عن شخص كان إنسانًا حقيقيًا وبيننا حب، ولو حصل الطلاق فالمشاعر باقية، وبما أن الحب حقيقي يبقى من الصعب أن يختفي، والزواج والطلاق أكبر من ورقة، وأحيانًا يكون الطلاق روحيًا".

وتطرقت الفنانة السورية في الحديث عن وفاة والدها قائلة: "والدي توفي بسبب خطأ طبي على يد التمريض، وفكرت في قتل ممرضة في لحظة انفعالية".

وأضافت: "والدي كان أغلى شيء في حياتي والخطأ كان سخيفًا جدًا ولكن لا اعتراض على مشيئة الله، وكان مستحيلًا أن أُقدم على قتل الممرضة، وفي النهاية سامحتها والأمر عند الله".