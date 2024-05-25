سوريا.. "دلّة مزعل" أندر الدلال العربية تشق طريقها إلى "اللوفر"

فقدَ مزعل، زبائنه الكثر من القبائل العربية، بعد أن استقر به الحال في ريف دمشق. لكنه آثر الاستمرار في عمله، كنوع من الأمانة المتوارثة عن أسلافه القدماء. كيف لا، ودِلالَه الشهيرة، تحجز ركنًا من متحف اللوفر بباريس؟ عدا عن تصدرها بيوت الشَّعر والمنازل في عموم سوريا؟.

يقول الحاج مزعل، لوكالة "سبوتنيك": "يخضع صنع الدلّة إلى نحو 40 عملية جمع، يليها عملية تجمير في كل مرة، لنصل إلى مرحلة "خصر" الدلة، ثم تأتي عملية "الدعبلة" و"اللف" ومن ثم "السحق" فالجلي بمواد خاصة للتخلص من الشوائب، لتبدأ بعدها عملية "تطريق الدلة"، وصناعة وتركيب الغطاء العلوي الذي يتألف من قطعتين الصحن والغطاء الفوقي".

ورغم أن الكثيرين، راحوا يلومون الحاج مزعل، على استمراره بهذه المهنة التي لم تعد تُطعم خبزًا كما يقولون، إلا أنه رفض أن يفرّط بـ250 عامًا من تاريخ عائلته بصناعة دلال القهوة بشكل يدوي من النحاس.

يقول مزعل: "ربما انحسرت هذه المهنة، وصارت مصبات القهوة تباع في محال الأدوات التراثية كجزء من الماضي، لكني سأبقى منكبًّا على المهنة التي أحبها".

وتتطلب المهنة، أدوات كثيرة تقارب 15 سندانًا لطرق النحاس، وعدة مطارق مختلفة الأشكال والأحجام. لكن مزعل يعاني من عدم توافر جميع تلك الأدوات، بسبب نزوحه السريع من منطقته، وتعرض مقتنياته للنهب. ويقول مزعل: "عدة العمل غير متوافرة في كل المحال الخاصة بعدد النحاسة، وحتى إن وجدت ما يشبهها، فإنك لا بد أن تجد فروقًا عن تلك التي ابتكرها جدي".