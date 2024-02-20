الكشف عن أول أيام شهر رمضان وعدد ساعات الصيام في الدول العربية

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، إن شهر رمضان لعام 2024، سيبدأ يوم الاثنين الـ11 من مارس/ آذار المقبل، على أن يتم تحري الهلال عبر المراصد الفلكية بعد مغيب شمس يوم الأحد الـ29 من شعبان 1445، الموافق الـ10 من مارس/آذار 2024.

وأكد المعهد أن شهر رمضان سيتمد 30 يومًا، على أن يكون يوم الأربعاء الـ10 من أبريل، أول أيام عيد الفطر المبارك.

عدد ساعات الصيام

وفي أغلب الدول العربية، سيكون عدد ساعات الصيام أكثر بقليل من 13 ساعة في أول أيام الشهر، على أن يزيد أو ينقص بضع دقائق في كل بلد.

وسيكون اليوم الأول من شهر رمضان الأقصر في عدد ساعات الصيام في الدول العربية ثم تزداد بعد ذلك تدريجيًّا ليشهد اليوم الأخير من الشهر أطول ساعات الصيام.