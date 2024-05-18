فاجعة مروعة.. الكهرباء تصعق 4 أشقاء في العراق

فجعت عائلة في محافظة واسط في العراق بتعرض أبنائها لـ"الصعق الكهربائي" العالي، بينما كانوا يقومون بترميم منزلهم.

ووفق وسائل إعلام محلية، فقد كان أحد الأشقاء، البالغ 15 عاما، يعمل على اقتلاع "قضيب حديدي" لنقله إلى مكان آخر في المنزل، إلا أن الكهرباء فيما يبدو انتقلت إلى القضيب ومن ثم إليه؛ ما دفع شقيقيه وشقيقته لمحاولة التدخل وإنقاذ شقيقهم بعد أن أخذت الكهرباء بصعقه، لكنهم فشلوا في ذلك، ما أدى إلى وفاة الفتى، وإصابة شقيقيه وشقيقته بحروق.

وهرع الجيران إلى منزل العائلة بعد الحادث، ونقلوا الأشقاء إلى المستشفى، إلا أن شقيقهم (15 عاما) كان لفظ أنفاسه الأخيرة.

ويسجل العراق مئات حالات الوفاة سنويا بفعل الصعقات الكهربائية، حيث يستخدم العراق كهرباء بقدرة 220 فولت وليس 110 "فولت" وهي قدرة قاتلة في حال تعرض الإنسان للتماس.