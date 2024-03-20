كشف المتسبب بحريق موقع تصوير "جودر"

كشفت وزارة الداخلية المصرية، السبب الرئيس وراء نشوب حريق في موقع تصوير مسلسل "جودر" بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وأرجعت الوزارة، سبب نشوب الحريق في موقع التصوير إلى إشعال عاملين موقدا يحتوي على بعض الأخشاب، وأضافا إليه كمية من مادة "التنر" سريعة الاشتعال، لاستخدامه في أحد مشاهد المسلسل.

وجاء توضيح وزارة الداخلية، في ظل حالة الجدل في الشارع المصري التي أعقبت حريق استوديو القاهرة بمدينة الجيزة جنوب العاصمة، وسط تساؤلات عما إذا كانت هناك شبهة جنائية في الحادثة.

وأشارت الوزارة إلى أن وحدات الحماية المدنية، تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده، واتخاذ الإجراءات القانونية.

ونشب حريق يوم الاثنين، داخل موقع تصوير في مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.