سحب السلاح من مدرس مصري أثار رعب التلاميذ

سحبت الجهات الأمنية السلاح من مدرس مصري أثار رعب التلاميذ حين ظهر وهو يتجول بين فصول المدرسة والفناء في أريحية كاملة وهو يحمل السلاح في مشهد بدا مخيفا وغير مألوف في الحياة التعليمية.

وشهدت الواقعة إحدى مدارس محافظة سوهاج التي تقع ضمن محافظات الصعيد جنوبي البلاد وتبعد عن القاهرة نحو 530 كم مربع.

وتداول عدد من النشطاء تفاصيل ما حدث عبر موقع " فيسبوك" وسط موجة واسعة من الغضب والاستياء.

ودخل أولياء الأمور على خط الأزمة معبرين عن خوفهم الشديد على أبنائهم من احتمال إصابة أحدهم بطلق ناري، كما أبدوا استياءهم من فكرة وجود الأسلحة النارية في مكان تربوي، وما يمكن أن يبعث به ذلك من رسائل خاطئة لتلاميذ في عمر الزهور من أن الأسلحة أمر طبيعي بل ومحبذ، وبالتالي تنتفي فكرة القانون ويسود قانون الغاب.

وبفحص الواقعة، تبين لأجهزة الشرطة أن المعلم يعمل كذلك "مسؤول أمن " بالمدرسة ويحمل تصريحا من وزارة الداخلية باقتناء "سلاح صوت". وعلى الفور تم استدعاؤه، وسحب السلاح منه وإنهاء الترخيص لمخالفة صاحبه شروط الترخيص ومنها عدم ترويع الآمنين.