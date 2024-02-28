عشرات القتلى والجرحى جراء حادث مروع في مالي

تسبب حادث مروع نتج عن سقوط حافلة من فوق أحد الجسور في مالي، الثلاثاء، بمقتل وإصابة عشرات المسافرين، وفقاً لوزارة النقل في مالي.

وقتل 31 شخصاً وأصيب 10 آخرون بجروح بعضها خطيرة، جراء انقلاب حافلة تقل مسافرين متجهين إلى بوركينا فاسو، من فوق جسر.

وقالت الوزارة في بيان إن "حافلة تقل مواطنين ماليين ومواطنين من المنطقة الفرعية، كانت تغادر كينييبا متوجّهة إلى بوركينا فاسو، انقلبت من فوق جسر".

وأضافت الوزارة أن "السبب المحتمل هو عدم سيطرة السائق على المركبة".

ووقع الحادث عند حوالى الساعة 17,00 (بالتوقيت المحلي وبتوقيت غرينتش) على الجسر الذي يعبر فوق نهر باغوي، تحديداً في منطقة "نيينا- كومانتو"، وفقاً للوزارة.

وكان حادث آخر قد أدى إلى مقتل 15 شخصاً وإصابة 46 آخرين بجروح، قبل 8 أيام بعد اصطدام حافلة وشاحنة في وسط مالي.

وتتكرّر حوادث الطرق في مالي وترجع عموماً إلى سوء حالة الطرق والمركبات.