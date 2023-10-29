للمرة الأولى.. علماء يطوّرون أجنة فئران في الفضاء

طوّر باحثون في محطة الفضاء الدولية أجنة فئران تبيّن أنها نمت بشكل طبيعي؛ ما يشكل مؤشرًا على إمكانية تكاثر البشر في الفضاء، على ما أفاد علماء يابانيون.

وأرسل الباحثون، بينهم الأستاذ في مركز التكنولوجيا الحيوية المتقدمة بجامعة ياماناشي "تيروهيكو واكاياما"، وفريق من وكالة الفضاء اليابانية جاكسا، أجنة فئران مجمّدة بواسطة صاروخ إلى محطة الفضاء الدولية في أغسطس/آب 2021.

وتولّى رواد الفضاء في المحطة إذابة الأجنة باستخدام جهاز مصمم على وجه الخصوص لهذا الغرض، وقاموا بعملية زرع لها في المحطة لأربعة أيام.