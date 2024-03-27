فادي خفاجة يعتذر من مها أحمد في "رامز جاب من الآخر"

وتحدثت مها أحمد خلال البرنامج عن خلافها مع فادي خفاجة، قائلة: "رفعت عليه قضية ومش هتنازل عنها، حتى لو اعتذر لي، على جثتي لو تنازلت.

من جانبه قال خفاجة عن الأزمة: "حد بيكرهها وعامل لها بلوك ودبت فيَّ، وفي الكل"، واعتذر لزوجها الفنان مجدي كامل، قائلاً: "أنا غلطان أني جبت سيرة مجدي كامل".

ودخلت مها أحمد في نوبة بكاء وصراخ خلال المقلب، موجهة لرامز جلال العديد من الشتائم، فيما أجبر رامز جلال فادي خفاجة على الاعتذار لمها أحمد وتقبيل رأسها، كما أجبره على اعتزال "تيك توك".

ونجت مها أحمد من الغرق بعد سقوطها في بحيرة الماء في إحدى فقرات برنامج المقالب الشهير، ليستعين رامز بسباح لإنقاذها.