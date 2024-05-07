في أول صورة منذ 15 عامًا.. توم كروز يظهر مع طفليه بالتبني
اجتمع النجم الأمريكي توم كروز مؤخرًا مع طفليه بالتبني إيزابيلا، 31 عامًا، وكونور، 29 عامًا، في أول صورة عامة لهما منذ عام 2009.
ونشر نجم اتحاد كرة القدم الأمريكي ديريك بروكس عبر صفحته في إنستغرام، صورة كروز مع طفليه بلقطة نادرة، إذ أطلوا معًا آخر مرة قبل أكثر من 15 عامًا.
وفي الصورة، ظهر ابن كروز كونور وهو يقف على اليمين رافعًا إبهامه للكاميرا، بينما أطل وجه إيزابيلا من بين المجموعة.
وبعد عقد قرانهما في عام 1990، تبنى توم كروز ونيكول كيدمان كلًّا من إيزابيلا وكونور قبل انفصالهما في عام 2001.
ومن الواضح أن توم أقام علاقة وثيقة مع طفليه الأكبر سنًّا من نيكول، ربما بسبب تقاربهما من معتقدات السيانتولوجيا، التي تركاها في وقت لاحق.
ولدى كروز أيضًا ابنة تبلغ من العمر 18 عامًا تدعى سوري كروز من زوجته السابقة كاتي هولمز، يقال إنه لم يتواصل معها منذ 10 سنوات، وفي عيد ميلاد سوري الثامن عشر الأخير، شوهدت في نيويورك بينما كان توم مشغولًا بتصوير الجزء الأخير من سلسلة "المهمة المستحيلة" Mission Impossible في لندن.