في أول صورة منذ 15 عامًا.. توم كروز يظهر مع طفليه بالتبني

اجتمع النجم الأمريكي توم كروز مؤخرًا مع طفليه بالتبني إيزابيلا، 31 عامًا، وكونور، 29 عامًا، في أول صورة عامة لهما منذ عام 2009.

ونشر نجم اتحاد كرة القدم الأمريكي ديريك بروكس عبر صفحته في إنستغرام، صورة كروز مع طفليه بلقطة نادرة، إذ أطلوا معًا آخر مرة قبل أكثر من 15 عامًا.

وفي الصورة، ظهر ابن كروز كونور وهو يقف على اليمين رافعًا إبهامه للكاميرا، بينما أطل وجه إيزابيلا من بين المجموعة.