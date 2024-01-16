السعودية تحدد ضوابط لملابس العاملين في القطاع الصحي

نشرت وزارة الصحة السعودية تعميماً رسمياً حديثاً حددت فيه ضوابط لملابس العاملين لديها من الجنسين، إذ منعت موظفات الكادر الإداري والصحي من ارتداء الملابس الضيقة والقصيرة التي يقل طولها عن كعب القدم.

وينص التعميم الجديد، الذي نشرته وسائل إعلام حكومية، على عشرة بنود تشكل ضوابط الزي الرسمي في مكان العمل للجنسين، ونصت على "عدم المبالغة في وضع مساحيق التجميل والمناكير والأظافر والعطور ونحوها".

كما نص التعميم على "منع الملابس النسائية الضيقة أو المفتوحة أو القصيرة بحيث لا يقل طولها عن كعب القدم".

وشمل التعميم أيضاً "أن يكون الموظف والموظفة حسن الهندام ولائق المظهر، والاهتمام بالذوق العام، ومنع ارتداء ثياب النوم أو الشورت للرجال، ومنع ارتداء السلاسل أو الشعارات، ومنع قصات الشعر الغريبة".