السعودية تحدد ضوابط لملابس العاملين في القطاع الصحي
نشرت وزارة الصحة السعودية تعميماً رسمياً حديثاً حددت فيه ضوابط لملابس العاملين لديها من الجنسين، إذ منعت موظفات الكادر الإداري والصحي من ارتداء الملابس الضيقة والقصيرة التي يقل طولها عن كعب القدم.
وينص التعميم الجديد، الذي نشرته وسائل إعلام حكومية، على عشرة بنود تشكل ضوابط الزي الرسمي في مكان العمل للجنسين، ونصت على "عدم المبالغة في وضع مساحيق التجميل والمناكير والأظافر والعطور ونحوها".
كما نص التعميم على "منع الملابس النسائية الضيقة أو المفتوحة أو القصيرة بحيث لا يقل طولها عن كعب القدم".
وشمل التعميم أيضاً "أن يكون الموظف والموظفة حسن الهندام ولائق المظهر، والاهتمام بالذوق العام، ومنع ارتداء ثياب النوم أو الشورت للرجال، ومنع ارتداء السلاسل أو الشعارات، ومنع قصات الشعر الغريبة".
كما تضمن التعميم "منع الملابس غير اللائقة ذات دلالات أو رسومات مسيئة، والاهتمام بالنظافة الشخصية.
ونصت بنود أخرى على "الالتزام بغطاء الرأس للسيدات على أن يكون غير شفاف، ومراعاة لبسه طوال فترة العمل، وأن يكون اللبس محتشماً وغير شفاف للسيدات، وأن يكون المعطف الطبي واسعاً وطويلا إلى الركبة".
ويختتم التعميم ببند ينص على أنه "يجب الالتزام بالزي الرسمي المقرر حسب التصنيف الوظيفي"، في إشارة لوجود كادر إداري وآخر وظيفي، ولكل منهما ضوابط للزي.
وتطبق السعودية منذ العام 2019 لائحة الذوق العام، التي تتضمن عقوبات على من يخالف بنودها، والتي تنظم ارتداء الملابس والتصرفات في الأماكن العامة، كالأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض.
وتتضمن بنود اللائحة ضرورة احترام القيم والعادات والتقاليد، والثقافة السائدة في المملكة، ولا يجوز الظهور في مكان عام بزيّ أو لباس غير محتشم، أو ارتداء زي أو لباس يحمل صورًا أو أشكالًا أو علامات، أو عبارات تسيء إلى الذوق العام.
كما تتيح لائحة "الذوق العام" لمن صدر بحقه قرار بغرامة مالية ناتجة عن مخالفته اللائحة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة. فيما تتراوح قيمة مخالفات اللائحة بين 50 ريالاً وثلاثة آلاف ریال.