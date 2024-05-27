الأمير الحسين: زوجتي "خفيفة دم".. ووالدتي متحمسة لقدوم حفيدها الأول
في لقاء صحفي نادر، قال ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني إن الزواج غّير حياته للأفضل، مشيدًا بصفات زوجته الأميرة رجوة.
وعن تأثير الزواج على حياته قال ولي العهد الأردني: "الحمد لله، تغيَّرت الأمور إلى الأفضل، ووجود شريكة حياتي هو نعمة كبيرة، فالزواج ساعدني على تحقيق السكينة. رجوة رايقة وهنية وخفيفة دم، وعلى دراية بثقافتنا وتقاليدنا، كما إنها تمتلك صداقات قديمة هنا في الأردن ما سهل تأقلمها".
وأضاف ولي العهد الأردني: "نمضي الكثير من الوقت في المنزل، ولا يمكننا الخروج بكثافة، لكننا سعداء بذلك، ونتطلع إلى الفترة المقبلة بحماسة كبيرة، إذ سيتغير الكثير من الأمور مع وجود الأطفال".
وتابع: "لا أستطيع التنبؤ بالمستقبل، ولكننا نشعر بالسعادة والتشويق، وأسرتنا متحمسة أيضًا، فوالدتي بدأت في شراء الأغراض لطفلنا منذ بضعة أسابيع، ونأمل أن تكون هذه فترة جميلة بإذن الله".
يذكر أن هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها ولي العهد الأردني عن زواجه بعفوية، منذ ارتباطه الرسمي بالأميرة رجوة في الأول من يونيو عام 2023، وأعلن القصر الملكي مؤخرًا عن حمل الأميرة وأنها ستضع طفلها الأول خلال صيف 2024.