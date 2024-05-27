الأمير الحسين: زوجتي "خفيفة دم".. ووالدتي متحمسة لقدوم حفيدها الأول

وأضاف ولي العهد الأردني: "نمضي الكثير من الوقت في المنزل، ولا يمكننا الخروج بكثافة، لكننا سعداء بذلك، ونتطلع إلى الفترة المقبلة بحماسة كبيرة، إذ سيتغير الكثير من الأمور مع وجود الأطفال".

وتابع: "لا أستطيع التنبؤ بالمستقبل، ولكننا نشعر بالسعادة والتشويق، وأسرتنا متحمسة أيضًا، فوالدتي بدأت في شراء الأغراض لطفلنا منذ بضعة أسابيع، ونأمل أن تكون هذه فترة جميلة بإذن الله".

يذكر أن هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها ولي العهد الأردني عن زواجه بعفوية، منذ ارتباطه الرسمي بالأميرة رجوة في الأول من يونيو عام 2023، وأعلن القصر الملكي مؤخرًا عن حمل الأميرة وأنها ستضع طفلها الأول خلال صيف 2024.