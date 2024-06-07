عهد صداقة مؤثر بخط يد فتيات قضينَ بحادث حافلة طلاب في سوريا (صور)

عثرت فرق إنقاذ في سوريا، على رسائل متبادلة بين طالبات مدرسة صغيرات في السن، يتعاهدن فيها على الصداقة، لتبقى ذكرى مؤلمة بعد تدهور الحافلة التي كانت تقلهنَّ في حادث مأساوي.

وكان نحو 30 شخصاً، غالبيتهم أطفال من الجنسين في المرحلة الابتدائية برفقة معلمات على متن حافلة في رحلة مدرسية، عندما سقطت أمس الخميس من منحدر مرتفع في نهر العاصي بمنطقة عين عارة بريف دركوش غربي إدلب، مخلفة سبع وفيات و20 إصابة.