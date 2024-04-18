مباراة ريال مدريد تنهي حياة شاب في محافظة ميسان العراقية

تسببت مباراة ريال مدريد ومانشستر ستي بحزن عارم لأهالي قضاء الميمونة بمحافظة ميسان العراقية إثر مقتل شاب سقط من على علو مرتفع لإحدى البنايات.

ولقي شاب عراقي، يدعى عباس حسين سرحان المرياني، مصرعه جراء سقوطه من أعلى بناية أحد المقاهي في قضاء الميمونة بمحافظة ميسان العراقية أثناء تجمعات في المنطقة لمشاهدة المباراة.