نسرين طافش تكشف تفاصيل تحريرها "شيكا" دون رصيد

في إطلالتها الإعلامية الأخيرة، تحدثت الفنانة نسرين طافش عن قضية تحريرها "شيكا" دون رصيد واضطرارها لدفع مبلغ 4 ملايين جنيه حتى لا تتعرض للحبس في مصر، مشيرة إلى أنها تعرضت لعملية نصب واحتيال من سيدة مصرية.

وأضافت نسرين في برنامج "كتاب الشهرة" "القضاء المصري عادل، وفيه إنسانة دخلت حياتي كانت بالنسبة لي أمي، أول ما جيت مصر اتعرفت عليها، وثقت فيها ثقة فظيعة، وعرضت علي أن تصبح مديرة أعمالي، وبعد فترة من الثقة كانت عارفة إني ماضية شيك على بياض لتشطيب البيت، وأنا كنت مسافرة برة علشان التصوير فطلبت مني أكتب شيك على بياض، ولما سافرت هي زورت شيك واحد وكتبت فيه 4 ملايين جنيه".

وأضافت "أنا شكيت في الشغالة ومشيتها، ولم أشك فيها إطلاقا، لكن بعد فترة حدث بيننا خلاف، وبعد فترة عرفت إنها باعت الأرض بمبلغ مختلف، وحتى تلوي ذراعي قدمت الشيك للنيابة".

وتابعت: "عندما نثق بالأشخاص يجب أن لا تكون ثقتنا عمياء؛ لأن بعض الأشخاص يخدعونك، وأنا كنت ضحية الثقة التي لم تكن في محلها، واضطررت لدفع المال؛ لأن الموجود في الشيك هو فعلا توقيعي، رغم أن المرأة زوّرت الرقم، وخلصت القضية أكيد أنا عندي حق وما مسامحة فيه، لكن القانون لا يحمي المغفلين".

كما أكدت نسرين طافش أنها استفادت من الأزمة الكبيرة التي مرت بها، قائلة: "رب العالمين قالي ما أثق في حد ثقة عمياء".

"لا أفكر بالحجاب"

وعلقت الفنانة نسرين طافش على إمكانية ارتدائها الحجاب من عدمه، مشيرة إلى أن كثيرات من صديقاتها المقربات ترتدينه ويدعونها دائما للإقدام على تلك الخطوة؛ إذ يؤكدن أن شكلها سيبدو جميلا به.

وأوضحت نسرين ردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن أن ترتدي الحجاب بعد ظهورها به في مسلسل "المداح"، إنها حاليا لا تفكر بالأمر، لكن والدتها محجبة وسبق أن ارتدته شقيقتها ثم خلعته لاحقا حين لم تعد مقتنعة به.

وأبدت نسرين تحفظها على من ينصحن الأخريات بالحجاب على الملأ وفي السوشيال ميديا، مؤكدة أن هذا الأمر ما هو إلا نفاق وغرور و"إيجو" لا يمت للموعظة الحسنة بأي صلة.