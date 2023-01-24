رغم ترميمه بملايين الجنيهات.. "قصر البارون" الأثري في مصر مهدد بالانهيار

أثارت صور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر تضرر "قصر البارون" الأثري؛ بسبب تسرب المياه بعد فترة قصيرة من ترميمه بملايين الجنيهات، حالة من الجدل والغضب في مصر.

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الصور التي تظهر تسرب المياه إلى جدران القصر الذي تم ترميمه حديثًا.