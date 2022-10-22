تعرّف على أكثر الدول الأفريقية أمانًا بالنسبة للسياح

بوتسوانا



تقع بوتسوانا في جنوب أفريقيا، وهي ثاني أكثر الأماكن أمانًا على وجه الأرض، وهي دولة معزولة عن بعض الأماكن الخطرة في القارة.

يمكن للسياح زيارة المتنزهات الوطنية الرئيسة في البلاد، لذا فإن السفر إلى بوتسوانا هو الخيار المثالي لأي شخص يتطلع إلى استكشاف أفريقيا؛ بسبب عدم وجود اضطرابات في البلاد.

كما أن البلاد معاصرة ومتطورة ولا تستلزم التطعيم ضد الكوليرا أو الحمى الصفراء ويمكن تناول المياه دون خوف من الإصابة بأي أمراض.