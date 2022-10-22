تعرّف على أكثر الدول الأفريقية أمانًا بالنسبة للسياح
تزخر القارة الأفريقية بالأماكن الرائعة والمتنوعة والتي تكون مقصدًا للسياح من جميع أنحاء العالم، فيما تبقى مسألة الأمان والأمن الأهم بالنسبة إليهم.
ونشرت مجلة "ذا ترافيل" المعنية بالسياحة قائمة بأكثر الدول الأفريقية أمانًا خلال العام 2022، وهي النحو التالي:
بوتسوانا
تقع بوتسوانا في جنوب أفريقيا، وهي ثاني أكثر الأماكن أمانًا على وجه الأرض، وهي دولة معزولة عن بعض الأماكن الخطرة في القارة.
يمكن للسياح زيارة المتنزهات الوطنية الرئيسة في البلاد، لذا فإن السفر إلى بوتسوانا هو الخيار المثالي لأي شخص يتطلع إلى استكشاف أفريقيا؛ بسبب عدم وجود اضطرابات في البلاد.
كما أن البلاد معاصرة ومتطورة ولا تستلزم التطعيم ضد الكوليرا أو الحمى الصفراء ويمكن تناول المياه دون خوف من الإصابة بأي أمراض.
مالاوي
تعد مالاوي حاليًا واحدة من أكثر البلدان أمانًا في أفريقيا؛ بسبب التطور السياسي والاقتصادي الأخير.
ويمكن للسياح زيارة بحيرة مالاوي، والأخدود الأفريقي العظيم، وهما من أكثر الوجهات السياحية شعبية في ملاوي.
ويوجد في البلاد أيضًا العديد من المناظر الطبيعية المذهلة، وتعد مالاوي ثالث أكثر الدول الأفريقية أمانًا؛ بسبب انخفاض معدل الجريمة الإجمالي.
غانا
يمكن زيارة غانا في أي وقت من العام؛ بسبب الطقس المستقر فضلًا عن سلامتها واستقرارها.
وتعرف غانا باسم "جوهرة التاج" في غرب أفريقيا وهي موطن للمدن الساحلية المذهلة، والعواصم المزدهرة، والمناظر الطبيعية الخلابة.
وبشكل عام، يتميز السكان الغانيون بالطيبة والكرم، وتحتل غانا المرتبة الـ 44 في مؤشر السلام العالمي لترتيب أكثر الدول أمانًا في العالم، ولا تزال تعد رابع أكثر الدول أمانًا في المنطقة.
موريشيوس
تعد موريشيوس أكثر دول أفريقيا أمانًا، وتحتل أيضًا المرتبة الـ 24 في مؤشر السلام العالمي.
وتعد جزيرة موريشيوس ملاذًا آمنًا للعائلات؛ بسبب انخفاض معدل الجريمة، وتشتهر أيضًا بجوها الترحيبي والآمن للمسافرين، كما توفر الحكومة أجواء آمنة للزائرين.
رواندا
تعد رواندا واحدة من أكثر الدول أمانًا في أفريقيا، وفقًا للعديد من المسافرين؛ بسبب انخفاض معدل الجريمة، ومعاملة السكان المحليين الذين يتميزون بالطيبة والود.
وتعد كذلك موطنًا للعديد من الأنواع المهددة بالانقراض، بما في ذلك الغوريلا الجبلية ذات الظهر الفضي.
سيشيل
بالنسبة للأشخاص الذين يحلمون بتجربة مختلفة تمامًا عند زيارة أفريقيا، فإن جزيرة سيشيل هي الخيار الأمثل لذلك؛ فإذا كان المسافرون يبحثون عن إجازة شاطئية أفريقية تتسم بالهدوء والاسترخاء، فمن الأفضل الذهاب إلى سيشيل المليئة بمئات الجزر للاختيار من بينها.
إيسواتيني
تعد إيسواتيني أيضًا واحدة من أكثر البلدان الأفريقية أمانًا؛ بسبب حجمها المتواضع وسمعتها الطيبة، وسكانها المحليين الذين يتميزون بالود.
وتعد إيسواتيني ملاذًا هادئًا ويوجد بها العديد من الغابات الهادئة ومناطق الجذب السياحي.
المغرب
تعد المغرب وجهة مفضلة للعديد من المغامرين، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الثراء الثقافي والعجائب ذات المناظر الخلابة والأنشطة المثيرة ومن تجربة أسواق مراكش، وزيارة قصر الباهية، والتجول في صحارى مرزوقة، واستكشاف مدينة طنجة.
والمغرب مليئ بالأماكن التي تُثير إعجاب زواره.
مدغشقر
تعد مدغشقر مكانًا مليئًا بالثقافات المتنوعة، والتاريخ، والمأكولات الفاخرة، كما أنها مكان فريد من نوعه وهي موطن للعديد من الشواطئ الذهبية، والجبال الجميلة، والموائل الرائعة، والأودية القاحلة.
ويوجد في مدغشقر مجموعة متنوعة من الحيوانات البرية والمخلوقات الرائعة التي لا توجد في أي مكان آخر على وجه الأرض.