نقل فريدة سيف النصر للمستشفى إثر تعرضها لأزمة صحية (فيديو)
كشفت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر عن تعرضها لأزمة صحية أثناء تواجدها في لبنان، نُقلت على إثرها إلى المستشفى.
ونشرت سيف النصر صورة لها من داخل المستشفى عبر حسابها الشخصي في "فيسبوك" وعلقت عليها بالقول: "غرفتي في مستشفي الزهراء لبنان..الحمد والشكر لله.. لاتقلقوا عمر الشقي بقي".
ونشرت الفنانة المصرية فيديو قصير يظهر يدها وهي ترتجف، وعلقت عليه بالقول: "ادعولي والنبي"، الأمر الذي أثار قلق جمهورها.
وحرص عدد من الفنانين على تقديم الدعم للفنانة المصرية، بينهم الفنان الأردني منذر رياحنة، حيث علق قائلا: "سلامة عمرك ياست الكل"، فيما كتب إيهاب فهمي: "ألف سلامة عليكي ياريده".
وتخوض الفنانة فريدة سيف النصر الموسم الرمضاني الجاري بمسلسل "العتاولة"، حيث تجسد دور والدة بطلي المسلسل طارق لطفي، وأحمد السقا.
ومسلسل "العتاولة" من بطولة أحمد السقا، وطارق لطفي، وباسم سمرة، وصلاح عبد الله، وزينة، ومي كساب، وأحمد كشك، وهدى الإتربي، وميمي جمال، وزينب العبد، ومنة تيسير، ومصطفى أبو سريع، ومريم الجندي، ومؤمن نور، ومحمد التاجي.