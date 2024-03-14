نقل فريدة سيف النصر للمستشفى إثر تعرضها لأزمة صحية (فيديو)

كشفت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر عن تعرضها لأزمة صحية أثناء تواجدها في لبنان، نُقلت على إثرها إلى المستشفى.

ونشرت سيف النصر صورة لها من داخل المستشفى عبر حسابها الشخصي في "فيسبوك" وعلقت عليها بالقول: "غرفتي في مستشفي الزهراء لبنان..الحمد والشكر لله.. لاتقلقوا عمر الشقي بقي".