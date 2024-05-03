بـ"زلة لسان" كيت ميدلتون تفضح عادة سيئة لدى الأمير ويليام

كشفت أميرة ويلز كيت ميدلتون بـ"زلة لسان" عن عادة سيئة لدى الأمير ويليام تدفعها إلى الجنون، وهي تناول الطعام أثناء جلوسه على الأريكة.

حدث ذلك عندما كان الزوجان يزوران قاعدة لسلاح الجو الملكي البريطاني في قبرص عام 2018 أثناء افتتاح منشأة ترفيهية جديدة، إذ حذر الأمير ويليام أعضاء سلاح الجو الملكي البريطاني من إبقاء الطعام قرب الأثاث. قال: "أبعدوا البيتزا عن الأرائك". ثم ردت كيت: "أنت كابوس فيما يتعلق بذلك".

ووفق صحيفة "ميرور" البريطانية، فإنها حرب ميدلتون من أجل الحفاظ على أثاثها خاليًّا من الفتات هي معركة مستمرة، إذ من المعروف أن الزوجين يستمتعان بالوجبات السريعة المنتظمة.

وخلال مقابلة مع راديو "بي بي سي 1" في عام 2017، سُئلت أميرة ويلز عما إذا كانت الأسرة تتناول الوجبات السريعة وما هو خيارها الأفضل؟. أجابت: "بالتأكيد، والكاري على رأس القائمة. لا يتم طلبها عادة إلى القصر، بل نميل إلى الذهاب لاستلامها".

وبينما تستمتع كيت بطعامها الحار، اعترف ويليام بأنه يميل أكثر إلى الأطباق الأكثر اعتدالًا، إذ قال للاعب كرة القدم بيتر كراوتش في البودكاست الخاص به في عام 2020 إنه "لا يحبذ الطعام الهندي الحار، ويفضل دجاج تيكا ماسالا".

وأثناء حديثه على "راديو 1"، قال الأمير ويليام أيضًا إنه يستمتع بمطعم "ناندو" بعد أن قدمه ضابط حماية الشرطة الخاص به إلى المطعم. وعلى الرغم من أن أرقى المأكولات في العالم في متناول أيديهم، إلا أن الوجبات السريعة تعتبر أطباقا شائعة داخل العائلة المالكة، حيث كانت تستمتع الملكة الراحلة أيضًا بتلك الوجبات.

لكن الطبق المفضل للملكة الراحلة تم إعداده بالقرب من منزلها، حيث يبدو أنها كانت ترسل خادمها ليحضر لها عشاء السمك أثناء وجودها في إسكتلندا. وأكد أحد المطلعين سابقًا لمجلة فابيولاس: "لقد تناولت في بعض الأحيان السمك والبطاطا عندما كانت في بالمورال. إذ يتم إرسال خادم للحصول عليه من بلدة بالاتر المحلية.

وقيل أيضًا إنها استمتعت بالكباب بشكل مدهش في الماضي، حيث كشفت المراسلة الملكية جين سيمور أن مطعم "كريزي كباب" للوجبات الجاهزة في سوافهام قد تلقى طلب توصيل إلى قصر "ساندرينغهام"، وقال سائق التوصيل لجين: "افترضت أن الطعام كان لخادمة. ولكن عندما وصلت إلى المدخل أخذه كبير الخدم وقال إنه للملكة. أتمنى أن تستمتع به فنحن معروفون بأفضل الكباب في نورفولك".

لكن من المؤكد أن الملك تشارلز يميل أكثر نحو المطبخ الإيطالي. ففي نوفمبر 2019، خلال رحلة إلى إسكتلندا، حصل على بيتزا من أحد الأفراد أثناء استقباله الحشود في سانت بوزويلز. وقال الشيف إرمينيو دي ميو لرابطة الصحافة: "أردت أن أقدم له البيتزا لأنه شخص مهم من هذا البلد. قلت: إنها مارغريتا. وأعتقد أنه قال: إنها المفضلة لدي".