"الكوستا برافا".. أزمة جديدة تهدد العاصمة اللبنانية

تهدد أزمة جديدة العاصمة اللبنانية بيروت، بأبعاد بيئية وصحية واقتصادية، وذلك بعد قرار اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لبيروت إغلاق مكب النفايات "الكوستا برافا"، الكائن قرب مطار بيروت.

ويتخوف السكان من ارتدادات سلبية في حال إغلاق مكب النفايات المذكور بشكل مفاجئ، إذ يستقبل المكب نفايات من عدة أقضية منها: عالية والشوف وبعض قرى بعبدا، ما يعني تضرر أكثر من 4 أقضية رئيسية.

وقال النائب بلال عبدالله، رئيس لجنة الصحة النيابية، في تصريح لـ"إرم نيوز": "نحاول منذ 5 أيام معالجة هذا الموضوع، واجتمعنا من أجل هذه المسألة وأجمعنا على طلب التراجع عن قرار إقفال المطمر".

وأضاف: "ثمة توافق بأن التوقيت والشكل ليسا مناسبين، كون اتحاد البلديات ليس صاحب الصلاحية في هذه المسألة، رغم أن المكب أصبح ممتلئاً، فهنالك حكومة ووزارات، وهذه قضية وطنية تحتاج معالجة جذرية".

وبخصوص الحلول المطروحة لهذا الملف، رد عبدالله: "من الحلول المؤقتة التي طُرحت توسيع بعض الخلايا في الكوستا برافا، بما يخدم حل الأزمة لمدة سنة إضافية، دون إقفال هذا المطمر".