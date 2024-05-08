موقف نقابة الموسيقيين من أزمة أغنية "رحماك" لهاني شاكر

كشف محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسيقيين المصريين، موقف النقابة من اتهام الفنان هاني شاكر بسرقة أغنية "رحماك"، لافتًا إلى أن النقابة لن تتدخل لأنه "شأن قضائي بحت".

وأضاف عبد الله في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" "بالنسبة لأزمة الفنان هاني شاكر والطرف الآخر، نقابة الموسيقيين ليس لها دخل بها على الإطلاق، الأمر قضائي بحت يخضغ لأحكام المحكمة الاقتصادية، لكن النقابة ليس بها أي اختصاص للنظر في هذا النزاع".

وتصدر الفنان هاني شاكر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامه بسرقة أغنية "رحماك" من شاعر مصري.

وتقدم الشاعر هاني عبد الموجود ببلاغ للشرطة اتهم خلاله كلًّا من الفنان هاني شاكر ورجل الأعمال محسن جابر صاحب شركة عالم الفن ومزيكا، ومحمد العامودي، مؤلف، ومحمد ضياء الدين مغن، بسرقة أغنية "رحماك" المسجلة بالشهر العقاري باسمه.

وأشار عبد الموجود إلى إنه توجه لشركة "عالم الفن" و"مزيكا" وقام بعرض الأغنية على صاحب الشركة المنتج محسن جابر، لكنه رفضها حينذاك، لكنه تفاجأ بعدها بقيام الفنان هاني شاكر بغنائها من إنتاج الشركة ولكن بتأليف محمد العامودي، رغم أن الأغنية مسجلة باسمه.

وحتى الآن لم يُصدر الفنان المصري هاني شاكر أي توضيح بخصوص الأغنية أو الشكوى المقدمة ضده.