حررت محضرًا ضده.. طليقة إعلامي مصري شهير تطالب بالقبض عليه

حررت الإعلامية المصرية رضا الكرداوي، اليوم الأربعاء، محضرًا ضد طليقها الإعلامي توفيق عكاشة تطالب خلاله بسرعة القبض عليه لعدم تنفيذ قرار محكمة الأسرة بزيادة نفقة ابنهما لتصل إلى مبلغ 292 ألف جنيه، الذي صدر في مارس/آذار الماضي.

وكانت طليقة توفيق عكاشة تقدمت ببلاغ لمحكمة الأسرة تطالب خلاله بزيادة أجرة الخادم الخاص بابنهما، نظرًا لأن ثروة طليقها المالية كبيرة، لتقضي المحكمة بزيادة أجرة الخادم إلى 292 ألف جنيه مصري.

ونص الحكم الصادر لصالح رضا الكرداوي ضد توفيق عكاشة، على أنه حال عدم تنفيذ توفيق عكاشة له يقضي بحبسه مدة شهر على أن يُخلى سبيله حال السداد، وهو ما تطالب به طليقة توفيق عكاشة في محضرها الجديد.

يذكر أن هذا ليس الحكم الأول الذي تحصل عليه الإعلامية رضا الكرداوي ضد طليقها، إذ إن محكمة الجنح قضت في فبراير/ شباط الماضي، بحبس الإعلامي توفيق عكاشة 3 أشهر مع الشغل، وغرامة 500 جنيه، في دعوى أقامتها طليقته بسبب امتناعه عن سداد مبلغ 500 جنيه كنفقة شهرية، تصرفها من أحد البنوك لصالح ابنهما، فضلًا عن مجموعة من الأحكام الأخرى التي تتعلق جميعها بالنفقة.

من جانبه، رفع الإعلامي توفيق عكاشة دعوى ضد طليقته قبل شهرين يتهمها فيها بالنصب بسبب مطالبتها بزيادة نفقتها.