تأييد حبس طبيب تجميل أصاب إعلامية مصرية بعاهة مستديمة

أيدت محكمة جنح القاهرة الجديدة الجزئية في مصر، اليوم السبت، الحكم بالحبس سنتين على طبيب تجميل متهم بإصابة الإعلامية إيمان الحصري بعاهة مستديمة، وذلك أثناء إجراء جراحة تجميلية لها.

وسبق أن قضت المحكمة بمعاقبة الطبيب بالحبس لمدة عامين مع الشغل، وإلزامه بدفع كفالة مالية لاتهامه في القضية.

وتعود تفاصيل القضية إلى إبريل/ نيسان من العام الماضي، حين خضعت مقدمة برنامج التوك شو الشهير "مساء دي إم سي"، لعملية تجميل تعرضت فيها لخطأ طبي شديد كاد يودي بحياتها واضطرت على إثره للخضوع إلى سلسلة من العمليات المتوالية لتصحيح الخطأ، لكنها جميعا باءت بالفشل، قبل أن تسافر للعلاج في ألمانيا بعد خمسة أشهر من المعاناة.

وكشفت "الحصري" في تصريحات سابقة عن خضوعها لسبع عمليات خاطئة في مدة لا تتجاوز 21 يوما، مما جعلها تعيش مأساة حقيقية، حيث إن محاولة تصويب الخطأ نتج عنه المزيد من الأخطاء، مما وضع حياتها على المحك، وفق قولها.