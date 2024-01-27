انطلاق احتفالية "مراكش عاصمة الثقافة الإسلامية 2024" (صور)

انطلقت، مساء الجمعة، رسمياً، احتفالات "مراكش عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2024"، والتي تشرف عليها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية.

وقال وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الجمعة بمراكش، إن اختيار هذه المدينة كعاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لسنة 2024، يعد فرصة سانحة لـ"التعريف بثقافة وتراث وأصالة المملكة المغربية في إطار الانفتاح الدائم على المعاصرة".

وأوضح بنسعيد خلال ندوة صحفية بحضور المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) سالم محمد المالك، وعدد من المسؤولين الرسميين المغاربة، أن برنامج هذه الاحتفالية والتي ستمتد طيلة السنة، سيعرف تنظيم أنشطة ثقافية وتراثية وفنية وفكرية.