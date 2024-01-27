انطلاق احتفالية "مراكش عاصمة الثقافة الإسلامية 2024" (صور)
انطلقت، مساء الجمعة، رسمياً، احتفالات "مراكش عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2024"، والتي تشرف عليها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية.
وقال وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الجمعة بمراكش، إن اختيار هذه المدينة كعاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لسنة 2024، يعد فرصة سانحة لـ"التعريف بثقافة وتراث وأصالة المملكة المغربية في إطار الانفتاح الدائم على المعاصرة".
وأوضح بنسعيد خلال ندوة صحفية بحضور المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) سالم محمد المالك، وعدد من المسؤولين الرسميين المغاربة، أن برنامج هذه الاحتفالية والتي ستمتد طيلة السنة، سيعرف تنظيم أنشطة ثقافية وتراثية وفنية وفكرية.
ووفق المتحدث، سيتم توظيف جميع الأماكن التاريخية بمراكش لإنجاح هذه الاحتفالية الثقافية الكبيرة.
من جانبه، أكد محمد المالك في كلمته أحقية مراكش بأن تكون عاصمة للثقافة بالعالم الإسلامي، لما تزخر به من تاريخ عريق وتراث غني، واشتهارها بالكتاب والحرفيين المهرة، معربا عن يقينه أنها ستكون عاصمة للثقافة بكل ما يحمل هذا الوصف من معنى.
وأوضح المدير العام للإيسيسكو أن المنظمة أطلقت برنامج عواصم الثقافة في العالم الإسلامي بهدف دعم دور الثقافة في التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن من بين معايير اختيار هذه العواصم أن تكون ذات تاريخ ومشتهرة بإنتاجها الثقافي والتراثي والأدبي.
ومن المرتقب أن تجذب عروض وأنشطة الاحتفالية، آلاف الزوار؛ بالنظر إلى الرواج السياحي الذي تشهده مدينة مراكش طيلة أيام السنة.
ويتضمن برنامج احتفالات "مراكش عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2024"، مجموعة من الأجناس الفنية من قبيل: التراث والشعر والأدب وفني الخط العربي والتشكيلي والموسيقى والغناء والمسرح والسينما، بالإضافة إلى الفن الرقمي وفن السيرك والفن الفوتوغرافي وفنون الشارع وفن أكلات الشارع.