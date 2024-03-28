سروال مذيع بريطاني يثير الجدل على تلفزيون كوريا الشمالية (فيديو)

بث التلفزيون الكوري الشمالي حلقة قديمة من عام 2010، من برنامج أسرار الحديقة، لكن بفرض رقابة جزئية من خلال طمس سروال مذيع "بي بي سي" آلان تيتشمارش.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إن التلفزيون الكوري الشمالي فرض الرقابة لأن ارتداء الجينز يعتبر علامة على "الإمبريالية الغربية" في الدولة الشيوعية التي حظرت الجينز منذ عام 1990.