سروال مذيع بريطاني يثير الجدل على تلفزيون كوريا الشمالية (فيديو)
بث التلفزيون الكوري الشمالي حلقة قديمة من عام 2010، من برنامج أسرار الحديقة، لكن بفرض رقابة جزئية من خلال طمس سروال مذيع "بي بي سي" آلان تيتشمارش.
وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إن التلفزيون الكوري الشمالي فرض الرقابة لأن ارتداء الجينز يعتبر علامة على "الإمبريالية الغربية" في الدولة الشيوعية التي حظرت الجينز منذ عام 1990.
وصرح تيتشمارش لـ"بي بي سي"، إن "بنطال الجينز الذي كنت أرتديه لم يكن ضيقا جدًّا، لكن من الواضح أنه غير مقبول في كوريا الشمالية. لم أرَ نفسي قط إمبرياليا تخريبيا خطيرا؛ بل يُنظر إليّ عموما على أنني مريح إلى حدٍّ ما وغير ضار إلى حدٍّ ما".
وفي الحلقة التي بثها التلفزيون الكوري الشمالي، الإثنين، والتي تدور أحداثها في حدائق منزل يقع في مقاطعة هيرتفوردشاير البريطانية يعود تاريخ إنشائه إلى القرن الـ17، يمكن رؤية تيتشمارش جالسا على التربة في الحديقة، وأكمام قميصه مرفوعة، وأواني النباتات ومقصات التقليم جاهزة.
واختصرت الرقابة في كوريا الشمالية الحلقة الأصلية التي تم عرضها أول مرة في المملكة المتحدة عام 2010، ومدتها ساعة في 15 دقيقة فقط.
وكان الزعيم الراحل كيم جونغ إيل أعلن في عام 1990، أن سراويل الجينز رمز للإمبريالية الغربية -وخاصة الأمريكية-، التي لا مكان لها في الدولة الاشتراكية.