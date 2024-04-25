مي عمر تصف رعبها الشديد بسبب مشهد المقبرة في "نعمة الأفوكاتو" (فيديو)

تحدثت الفنانة مي عمر عن حالة الرعب التي انتابتها عند تصوير أحد المشاهد ضمن مسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي عرض في رمضان الماضي.

وقالت مي عمر، في لقاء متلفز، إنها اضطرت إلى النزول لمقبرة حقيقية لتصوير المشهد، نظراً لعدم وجود أي ديكورات في المسلسل، وكان مفترضاً أن يغلق الممثل الآخر باب المقبرة عليها وهي بالأسفل.

وأضافت أنها أصيبت بنوبة هلع نظراً لأنها تعاني من فوبيا الأماكن الضيقة والمغلقة، وكان خوفها الشديد من حدوث أي "كارثة" في الخارج وهروب الناس وتركها وحيدة في القبر.