زعمت أنه اغتصبها.. ففتي سنت يقاضي والدة ابنه بتهمة التشهير

رفع مغني الراب الأمريكي الشهير ففتي سنت، واسمه الحقيقي كورتيس جاكسون، دعوى تشهير ضد شريكته السابقة دافني جوي، التي اتهمته في مارس الماضي باغتصابها والإساءة إليها جسديًّا خلال علاقتهما.

وبحسب "ياهو نيوز" زعم ففتي سنت في الدعوى أن جوي "قدمت ادعاءات كاذبة وتشهيرية، ورغم إعطائها فرصة للتراجع عن اتهاماتها الانتقامية الخبيثة، اختارت نارفايز بشكل مخز التدخل في علاقة ابنها البالغ من العمر 11 عامًا مع والده المحب من خلال وصفه زورًا بأنه "مغتصب".

وقال محامي ففتي سنت "يبدو أن الدافع وراء هذا هو تورط السيدة نارفايز المؤسف وولاؤها المضلل للمغني شون كومز المعروف بـ"بف دادي"، الذي نعتقد أنه المسؤول عن هذا الهجوم، والذي ظل ففتي سنت يحذر منه السيدة نارفايز وآخرين لسنوات عديدة".

ووفقًا لففتي سنت، قامت جوي "بمحاولة متعمدة لتدمير سمعته الشخصية والتجارية، والإضرار بمصالحه التجارية، والتأثير سلبًا على قضية حضانته، ومنعه من رؤية ابنه القاصر"، كما توضح الدعوى.

يذكر أن ففتي سنت وشريكته السابقة في معركة مستمرة على حضانة ابنهما، مولي، منذ مارس، إلا أن جوي نشرت ادعاءاتها بشأن سلوك ففتي سنت المسيء في الـ28 من مارس.

وقال ممثل لشركة ففتي سنت في بيان آنذاك "من الواضح أن أحدث الاتهامات الكاذبة التي لا أساس لها من قبل دافني جوي هي رد على قرار ففتي سنت بالسعي للحصول على حضانة ابنه الوحيد".