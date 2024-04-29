وفاة المخرج والمؤلف المصري عصام الشماع

توفي في ساعات مبكرة من صباح اليوم الإثنين المؤلف والمخرج المصري عصام الشماع عن عمر ناهز 69 عاما، تاركا إرثا فنيا كبيرا، وحزنا عميقا في قلوب محبيه.

وأعلن الكاتب محمد الشماع نجل شقيق المؤلف الراحل عن وفاة عمه، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "توفي عمي المخرج عصام الشماع، وصلاة الجنازة بعد الظهر (اليوم الاثنين) في مسجد السيدة نفيسة، والدفن في مدافن المجاورين بالدراسة خلف جامع الشرقاوي".

ومن المتوقع أن يحضر عدد كبير من نجوم الفن، نظرا لسمعة المخرج الطيبة.

وولد عصام الشماع في 29 سبتمبر 1955 بالقاهرة، ودرس الطب والجراحة فى جامعة عين شمس، وحصل على البكالوريوس عام 1982، ليتجه بعدها للتأليف والإخراج.

وقدم الشماع العديد من الأعمال الفنية في السينما والتلفزيون، والتي تميزت بمناقشة قضايا مهمة في المجتمع المصري، مثل فلمي "الجنتل، وراندفو" اللذين كتبهما، بالإضافة إلى آخر أفلامه السينمائية وهو "الفاجومي" الذي كتبه وأخرجه، ويتناول خلاله قصة حياة الشاعر المصري الكبير أحمد فؤاد نجم.

وفي التلفزيون قدم أعمالا مهمة من بينها مسلسل "رجل في زمن العولمة" الذي قام ببطولته الفنان الراحل صلاح السعدني.