"حي الميدان" الدمشقي.. شارع سلطاني يفوح بعبق التاريخ (صور)

وإن أحسست بشيء من البركة التي تغمرك في ذاك الشارع، فهذا طبيعي جدًّا، لأن محمل الحج الشريف نحو مكة المكرمة كان يسلك هذا الحي لسنوات طويلة، وما زالت الجوامع السبعة عشر في الجزماتية، وما يُقاربها في امتداد حي الميدان المُسمى "أبو حبل"، شاهدة على البركة، إلى جانب بعض البيوتات القديمة والمستودعات التي حافظت على شكلها القديم، ويعود بعضها لأكثر من أربعمئة عام، هي بعض ما بقي من جماليات تلك الأيام التي تعود لأيام الفاطميين والمماليك.

ورغم أن "حي الميدان" لم تعد ترمح فيه الخيل كما كان في عهد عبد الملك بن مروان، فإن باستطاعة زائره أن يرمح على طريقته بين صحون النابلسية و"المشبّك" و"العوَّامة" وسندويشات الشاورما ومطاعم لحمة الرأس والسجقات والأبوات.

وأيضاً ستهنأ بالبحث في تاريخية الشارع حيث "جامع منجك"، وحمام الرفاعي، ومسجد القره شي، وغيرها من الزوايا والتكايا، والبيوتات القديمة، وهناك "تربة الأمير تنبك الحسني نائب الشام"، و"الزاوية السعدية" وفي لوحة تعريفها أنها نسبة إلى الشيخ حسن بن محمد الجباوي المتوفي سنة 1508 للميلاد، إلى جانب أصحاب المهن التقليدية كالمنجِّد العربي الحاج يوسف الشعار، وفرن التنور الذي بات سعر الرغيف فيه 70 ليرة.