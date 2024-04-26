بلدة يابانية تمنع السياح من رؤية جبل فوجي بسبب "إزعاجهم"

قررت منظمة "إيكو" مواجهة السياحة المفرطة لرؤية جبل فوجي، وحماية الموقع من أولئك الذين لا يستطيعون "احترام القواعد"، حسبما قالت السلطات.

وقال مسؤول بلدة فوجيكاوا جوتشيكو لوكالة فرانس برس: "من المؤسف أن نضطر إلى القيام بذلك، بسبب بعض السياح الذين لا يستطيعون احترام القواعد"، تاركين القمامة وراءهم، ومتجاهلين قواعد المرور".

وتعمل البلدة على بناء شبكة حول الموقع يبلغ ارتفاعها 2.5 متر وطولها 20 مترًا، سيبدأ العمل عليها في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وهذه هي الخطوة الثاني التي تتخذها اليابان لمواجهة السياحة المفرطة، بعد فرض قيود على زوار الممرات الخاصة الصغيرة في منطقة الجيشا في كيوتو في وقت سابق من هذا العام.

ويمكن رؤية جبل فوجي، وهو أعلى جبال اليابان، من مواقع مختلفة، ولكن هذا الموقع يحظى بشعبية كبيرة، حيث يظهر فوجي خلف متجر "لوسون".

واشتهر الموقع في البلدة المعنية بفضل مواقع التواصل الاجتماعي، التي روّجت له على أنه "مكان ياباني أصيل"، ما جعله موقعًا شهيرًا لالتقاط الصور.