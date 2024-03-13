انهيار أوس أوس في مقلب "رامز جاب من الآخر" (صورة)

وقع النجمان المصريان محمد ثروت، وأوس أوس، ضحايا حلقة الليلة من برنامج المقالب الشهير "رامز جاب من الآخر"، حيث انهار الثاني بعد دخول الكلب خلال إحدى فقرات البرنامج.

ووصف رامز ضيفيه بـ العشوائيين، قائلاً: "معنا فنانان عشوائيان ينافسان بعضهما ويخشيان على شغل بعض، واحد شغال وحياته مليانة إكسسوارات ومطقع الشغل وعمال يقول شعارات وإفيهات، التاني كل ما يجيله شغل يقولهم لا تحس أنه فاتح مطعم كشري، ضيوفنا النهادرة أوس أوس، ومحمد ثروت نجوم الكوميديا".

وسأل رامز محمد ثروت عن سبب إطلاق لقب "شاروخان العرب" على نفسه، ليرد قائلاً: "مش أنا، الجمهور هو من أطلق علي هذا اللقب"، ليرد رامز ساخرًا: "هو فيه شاروخان أقرع؟".

وتعد استضافة ثروت، وأوس أوس، مخالفة لشروط البرنامج الذي أعلن عنها رامز جلال في بدايته، وهو أن يكون بين الضيفين خلاف ومشاكل، إلا أن الثنائي تجمعهما صداقة قوية.

وحاول رامز تبرير وجود الصديقين في برنامجه، قائلاً: "بينطوا على شغل بعض"، في إشارة إلى أن أحدهما يتعاقد على أعمال الآخر.