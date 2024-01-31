مهرجان مسقط السينمائي الدولي يكرم شاروخان ونيللي كريم‎

كشف مهرجان مسقط السينمائي الدولي عن مجموعة الفنانين الذين سيكرمهم في دورته الحادية عشرة المقررة في شهر مارس/ آذار وفي مقدمتهم الممثل الهندي شاروخان والممثلة المصرية نيللي كريم.

وقالت جمعية السينما العمانية، المنظمة للمهرجان، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن الدورة المقبلة ستكرم المخرج الفلسطيني محمد بكري والممثلة الكويتية هدى حسين والمخرج البحريني أحمد يعقوب المقلة والمخرجة الإيرانية ستاره.

ومن سلطنة عمان يكرم المهرجان الكاتب عبدالله حبيب والمخرج محمد الكندي والممثلة بثينة الرئيسي والمصور تغلب البرواني والممثل خليل السناني.

وتقام الدورة الحادية عشرة للمهرجان في الفترة من 3-7 مارس/ آذار تحت شعار "عُمان المتجددة"، وستشهد تقديم 23 جائزة للأفلام الفائزة في مسابقات الأفلام الروائية الطويلة والوثائقية وأفلام التحريك والأفلام العمانية الطويلة والقصيرة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، سيتضمن المهرجان عدة مسابقات في عدد من المحاور، منها مسابقة الأفلام الروائية الطويلة الدولية، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة الدولية، ومسابقة أفلام التحريك، ومسابقة الأفلام العُمانية الروائية القصيرة، ومسابقة الأفلام العُمانية الوثائقية القصيرة، حيث تم تُخصيص 23 جائزة لكل فئات المسابقة.