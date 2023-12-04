بعد فرنسا.. إنفلونزا الطيور تهاجم بلجيكا

قالت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية اليوم الإثنين، إن بلجيكا أبلغت عن تفشي فيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى إتش5إن1 (H5.H1) في مزرعة للدواجن بالجزء الشمالي الغربي من البلاد.

وتم اكتشاف التفشي، وهو الأول هذا الموسم، في ديكسميود، على مسافة ليست بعيدة عن فرنسا. وقالت الهيئة التي تتخذ من باريس مقرًّا لها نقلًا عن معلومات من السلطات البلجيكية، إن التفشي أدى إلى نفوق 95 طائرًا وذبح بقية القطيع البالغ عدده 20100 دجاجة.

وعادة ما تضرب إنفلونزا الطيور، التي أدت إلى إعدام مئات الملايين من الطيور في السنوات الماضية، أوروبا خلال فصلي الخريف والشتاء.