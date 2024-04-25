الكشف عن تفاصيل التقرير الطبي لوفاة أشرف عبد الغفور
كشفت محكمة الجُنح في مصر اليوم الخميس، حيثيات الحكم بحبس المتهم بقتل الفنان المصري أشرف عبد الغفور عن طريق الخطأ، إثر اصطدامه بسيارته والذي أدى إلى وفاته، في القضية التي حملت رقم 13296 سنة 2023.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه وبسؤال فاطمة عبد الغفور محمد عبد الجواد زوجة أشرف عبد الغفور، أقرت أنه حال استقلالهما المركبة فوجئوا بإحدى المركبات تصطدم بالمركبة خاصتهما من الخلف، ما جعلها تفقد الوعي بسبب الحادث، وتتهم المتسبب بقتل زوجها.
وأشارت المحكمة إلى أنه بسؤال المتهم مهند شبانة، 33 عامًا، الذي يعمل فنانًا تشكيليًّا، قرر أنه حال سيره بالمركبة طريق حازم حسن اتجاه الواحات فوجئ بمركبة تتجه نحوه من الجهة اليسرى، فقام بمفاداتها وفوجئ بالمركبة خاصة المجني عليه أمامه فاصطدم بها.
"توقف عضلة القلب"
وتابعت "التقرير الطبي المرفق بالأوراق الخاص بالمجني عليه عبد الغفور محمد عبد الجواد الصادر من مستشفى الشيخ زايد التخصصي، ثابت به حضوره إلى الطورائ بواسطة الإسعاف بتوقف عضلة القلب وهبوط حاد في الدورة الدموية إثر حادث سير مع وجود عشرين دقيقة ولم تتم الاستجابة، وتم إعلان الوفاة الساعة السابعة مساءً".
واستكملت المحكمة في حيثياتها: "تبين من التقرير الطبي المرفق بالأوراق الخاص بالمجني عليها فاطمة عبد الغفور عبد الجواد الصادر من مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وجود اشتباه كسور بالضلوع واشتباه كسر بالحوض واشتباه نزيف في البطن والحالة العامة مستقرة ويمكن استجوابها".
وكشفت أن جهات التحقيق باشرت التحقيقات، إذ شهدت المجني عليها، فاطمة عبد الغفور عبد الجواد أنها كانت برفقة المجني عليه لزيارة ابنتها ريهام وحال استقلالها المركبة بقيادة زوجها المجني عليه عبد الغفور محمد عبد الجواد على طريق الدائري كومبوند - ماونت فيو وفوجئت باصطدام مركبة المتهم بالاصطدام بالمركبة خاصتهما من الخلف، حيث كان يسير بسرعة جنونية أدت إلى حدوث اختلال توازن المركبة؛ ما نتج عن ذلك وفاة زوجها وإصابتها بكسر في ضلوع القفص الصدري وكدمة شديدة في الرئة، وتتهم المتسبب في الحادث.
وأردفت: "ما قرره المتهم مهند شبانه 33 عامًا ويعمل مديرًا فنيًّا بإحدي شركات الإنتاج، قرر أنه حال قيادة المركبة خاصته فوجئ بمركبة تتوجه من جانب الطريق من اليسار إلى ناحيته بالطريق اليمين حاول يتفادها فتفاجأ بمركبة المجني عليهما فاصطدم بالمركبة من الخلف من غير أن ينتبه إليهما وأنه عقب الحادث قام بالنزول من المركبة قيادته رقم (ط وف 619) نوعها شيفورليه كروز 2010، في انتظار سيارة الإسعاف وسيارة الشرطة".
وبناء على الحيثيات السابقة قضت المحكمة غيابيًّا بمعاقبة مهند شبانة بالحبس لمدة 3 سنوات، مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ 40 ألف جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته بمصاريفها، وخمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.