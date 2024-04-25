الكشف عن تفاصيل التقرير الطبي لوفاة أشرف عبد الغفور

كشفت محكمة الجُنح في مصر اليوم الخميس، حيثيات الحكم بحبس المتهم بقتل الفنان المصري أشرف عبد الغفور عن طريق الخطأ، إثر اصطدامه بسيارته والذي أدى إلى وفاته، في القضية التي حملت رقم 13296 سنة 2023.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه وبسؤال فاطمة عبد الغفور محمد عبد الجواد زوجة أشرف عبد الغفور، أقرت أنه حال استقلالهما المركبة فوجئوا بإحدى المركبات تصطدم بالمركبة خاصتهما من الخلف، ما جعلها تفقد الوعي بسبب الحادث، وتتهم المتسبب بقتل زوجها.

وأشارت المحكمة إلى أنه بسؤال المتهم مهند شبانة، 33 عامًا، الذي يعمل فنانًا تشكيليًّا، قرر أنه حال سيره بالمركبة طريق حازم حسن اتجاه الواحات فوجئ بمركبة تتجه نحوه من الجهة اليسرى، فقام بمفاداتها وفوجئ بالمركبة خاصة المجني عليه أمامه فاصطدم بها.

"توقف عضلة القلب"

وتابعت "التقرير الطبي المرفق بالأوراق الخاص بالمجني عليه عبد الغفور محمد عبد الجواد الصادر من مستشفى الشيخ زايد التخصصي، ثابت به حضوره إلى الطورائ بواسطة الإسعاف بتوقف عضلة القلب وهبوط حاد في الدورة الدموية إثر حادث سير مع وجود عشرين دقيقة ولم تتم الاستجابة، وتم إعلان الوفاة الساعة السابعة مساءً".