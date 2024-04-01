سيدة مصرية تلقي طفلها من الطابق الخامس

ألقت سيدة مصرية طفلها من الطابق الخامس لمبنى في محافظة الجيزة المصرية، ما أدى لوفاته على الفور، بحسب السلطات.

ووفقا للشرطة المصرية، "تلقى قسم شرطة الأهرام بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط طفل رضيع من عقار، وتبين من المعاينة الأولية وفاة طفل يبلغ عامين ونصف العام تقريبا، وأن والدته هي من ألقته من شرفة منزلها في الطابق الخامس بالعقار ذاته، من دون معرفة السبب".

وألقت الشرطة القبض على الأم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، التي بدورها أمرت بنقل جثمان الطفل إلى المشرحة، ووجهت الطب الشرعي بإعداد تقرير حول الوفاة، وما إذا كان مات نتيجة السقوط من الطابق الخامس، أو أنه قُتل قبل إلقائه من الشرفة.