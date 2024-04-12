فيلم "كاست أواي" لتوم هانكس يتحقق.. انقاذ بحارة علقوا بجزيرة لأسبوع (صور)
أنقذت كلمة "ساعدونا" المكتوبة بسعف النخيل ثلاثة بحارة تقطعت بهم السبل بجزيرة مرجانية صغيرة في المحيط الهادئ لأكثر من أسبوع، بعد أن رصدها خفر السواحل الأمريكي من السماء.
وقال موقع NBC إنه تم العثور على الرجال الثلاثة مساء الثلاثاء في جزيرة بيكيلوت، عاشوا على تناول جوز الهند.
واستخدم الثلاثي، الذين لم يتم التعرف عليهم ولكنهم جميعًا في الأربعينات من العمر، أغصان النخيل لتقديم ندائهم اليائس، ليتم إنقاذهم بعد التنسيق من قبل خفر السواحل الأمريكي المتمركز في المنطقة والبحرية الأمريكية.
وقال خفر السواحل في بيان إن البحارة سافروا في عيد الفصح الأحد من بولووات أتول، على بعد نحو 115 ميلاً، في زورق صغير تقليدي بطول 20 قدمًا بمحرك خارجي.
وتلقى مركز الإنقاذ المشترك التابع لخفر السواحل في "غوام" نداء استغاثة من امرأة قالت إن أعمامها الثلاثة في عداد المفقودين، وإنهم لم يعودوا من "بيكيلوت أتول".
وكانت منطقة البحث الأولية تزيد على 78 ألف ميل بحري مربع، ولحسن حظهم فإن علامة شجرة هي التي نبهت السلطات إلى مكان وجودهم، عندما رصدتها طائرة تابعة لخفر السواحل من السماء.
وتابع البيان "في شهادة رائعة على إرادتهم، كتب البحارة كلمة "ساعدونا" على الشاطئ باستخدام سعف النخيل، والتي كانت العامل الحاسم في العثور عليهم".
فيلم "كاست أواي" Cast Away
وفور انتشار الصور التي نشرها خفر السواحل الأمريكي عبر الإنترنت، شبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحادث بأحداف فيلم "كاست أواي" الذي قدم بطولته الممثل الأمريكي "توم هانكس"، والذي يحكي قصة موظف تقع طائرته في المحيط، ليجد نفسه في جزيرة غير مأهولة، يظل فيها لسنوات قبل انقاذه.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تنقذ فيها السلطات بحارة تقطعت بهم السبل في الجزيرة. ففي عام 2020، عثرت قوات الدفاع الأسترالية على ثلاثة ميكرونيزيين في بيكيلوت، بعد أن كتبوا كلمة "SOS" باستخدام سعف النخيل أيضًا.