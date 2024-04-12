فيلم "كاست أواي" لتوم هانكس يتحقق.. انقاذ بحارة علقوا بجزيرة لأسبوع (صور)

أنقذت كلمة "ساعدونا" المكتوبة بسعف النخيل ثلاثة بحارة تقطعت بهم السبل بجزيرة مرجانية صغيرة في المحيط الهادئ لأكثر من أسبوع، بعد أن رصدها خفر السواحل الأمريكي من السماء.

وقال موقع NBC إنه تم العثور على الرجال الثلاثة مساء الثلاثاء في جزيرة بيكيلوت، عاشوا على تناول جوز الهند.

واستخدم الثلاثي، الذين لم يتم التعرف عليهم ولكنهم جميعًا في الأربعينات من العمر، أغصان النخيل لتقديم ندائهم اليائس، ليتم إنقاذهم بعد التنسيق من قبل خفر السواحل الأمريكي المتمركز في المنطقة والبحرية الأمريكية.

وقال خفر السواحل في بيان إن البحارة سافروا في عيد الفصح الأحد من بولووات أتول، على بعد نحو 115 ميلاً، في زورق صغير تقليدي بطول 20 قدمًا بمحرك خارجي.