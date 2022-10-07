بعد "Dahmer - Monster".. هل يهيمن "القتل المتسلسل" على السينما؟

حقق مسلسل "Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story" نجاحًا خلال الأيام الماضية، ليصبح العرض الأكثر شعبية على منصة "نتفليكس" خلال الأسبوعين الماضيين.

ويدور العمل حول قصة القاتل المتسلسل الأمريكي الشهير، جيفري دامر، ‏الذي اغتصب وقتل وقام بتقطيع جثث 17 رجلًا وصبيًا في الفترة ما بين 1978 و1991.

ويقف وراء المسلسل المخرج والمنتج الأمريكي، رايان مورفي، الذي قاد بعض الأعمال الناجحة مثل "Glee" و"Nip/Tuck".

إلا أن عمله الجديد حطم الرقم القياسي لمنصة البث المباشر للمسلسلات الجديدة الأكثر مشاهدة في الأيام الخمسة الأولى من إطلاقه، مع 196.2 مليون ساعة من المشاهدة مقارنة بـ 63.1 مليون ساعة لمسلسل لعبة الحبار.

ويتربع مسلسل "Dahmer – Monster" على قمة قائمة مليئة بمثل هذه النوعية، على غرار فيلم The" Good Nurse" ، والذي يدور حول رجل يعترف بقتل ما يصل إلى 40 مريضًا أثناء عمله كممرض في نيوجيرسي.

وفي المرتبة السابعة على مخطط "نتفليكس" في المملكة المتحدة، يوجد Conversations with a Killer": The John Wayne Gacy Tapes" وهي سلسلة وثائقية للقاتل الذي اغتصب وعذب وقتل ما لا يقل عن 33 رجلًا وصبيًا.

والسلسلة استكمال لعرض "Killer: The Ted Bundy Tapes" الوثائقي الذي تحدث عن الرجل الذي اختطف واغتصب وقتل سلسلة من النساء والفتيات في سبعينيات القرن الماضي، وكان أكثر العروض مشاهدة على نتفليكس عام 2019.

وبالرغم من أن هذه العروض تدور في إطار واحد، إلا أنه يتم مشاهدة هذه الأعمال بكثرة في جميع أنحاء العالم، والتي وصفتها صحيفة "التايمز" بالشريرة والمروعة.

سبب الانتشار

وعن كثرة انتشار هذا النوع من المحتوى وتقديمه، قال مخرج الأفلام الوثائقية الأمريكية، جوزيف بيرلينجر: "لا يوجد شيء جديد حول اهتمامنا بالجريمة الحقيقية بشكل عام، والقتلة المتسلسلين على وجه الخصوص، وقد كان فيلم Cold Blood الذي تحدث عن جرائم القتل في ريف كانساس، الانفجار الكبير الذي أشعل جوعنا للجريمة الحقيقية".

وأعرب بيرلينجر عن اعتقاده أن "وفرة محتوى الأعمال عن القتلة المتسلسلين تعود إلى منصات البث التي تستهدف الأشخاص المناسبين، حيث تستهدف جمهورا عالميا لا يُعرف الكثير من هذه القصص وتقوم بتقديمه في إطار شيق يجذب الجمهور".

وأضاف أن "هناك ما بين 10 إلى 25 قاتلا متسلسلا نشطا في العالم، وتمتلك أمريكا سجلا من جرائم القتل التي لم يتم حلها، لا سيما في المجتمعات والنساء المهمشة".

ولفت إلى أن "القتل المتسلسل الذي يعتبر أبشع جريمة على الإطلاق، هو جزء من حالة الإنسان، بصفة هذه الأعمال تروي قصص حول جوانب من الحالة الإنسانية لهؤلاء القتلة".

ومع ذلك، كشف أن غالبية عشاق الجريمة الحقيقيين من الإناث، وعلى الرغم من ندرة الإحصاءات، إلا أن النساء على حد قوله تنجذب لهذا النوع أكثر من الرجال.