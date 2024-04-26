فيديو يوثق اعتداء لبناني على محامية زوجته يثير جدلاً واسعًا
أثار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، جدلاً بين رواده، بعد أن وثَّق اعتداءً عنيفًا من قبل زوج على محامية زوجته بمساعدة آخرين، ومحاولة سحبها.
ووفق موقع "الحرة" الإخباري، فقد وقعت الحادثة خارج محكمة في منطقة الشياح في العاصمة بيروت، قبل أن يتدخل بعض الموجودين في المكان، وسط صرخات المحامية، التي تُدعى سوزي بو حمدان، ويمنعون المعتدين من استكمال اعتدائهم.
ووجهت المحامية في الفيديو المعني، شتائم، للمعتدين عليها، بعد أن تم تحريرها من بين أيديهم، فيما تقدمت بشكوى إلى مركز الشرطة ضدهم.
وإثر ذلك، تعهد مجلس نقابة المحامين في بيروت بمتابعة قضية الاعتداء على المحامية سوزي بو حمدان مع الجهات المختصة، لافتًا إلى أنه سيتخذ صفة الادعاء الشخصي إلى جانب شكوى المحامية.
واستنكرت النقابة في بيانها ما قالت إنه "تطاول مشين على كرامة المهنة وقدسيتها"، مطالبة القضاء بإيقاع أقصى العقوبات بحق المعتدين.
ولاحقًا، قدّم أحد المعتدين الاعتذار في فيديو وثقه، مبينًا أنه يدعى مهدي الموسوي، وأنه "يعتذر لنقابة المحامين والمحامية بو حمدان"، مرجعًا فعلته إلى "الضغوط النفسية والاجتماعية التي أدت إلى حالة انفعال غير سوية"، وفق قوله.