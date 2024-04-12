سمية بعلبكي لـ"إرم نيوز": "الزمن غربال" لظواهر الفن الغريبة

قالت الفنانة اللبنانية سمية بعلبكي، إن "الظواهر الغريبة على الساحة الغنائية لا علاقة لها بالفن، وتساهم السوشيال ميديا في نشرها"، مستطردة "لكن الزمن غربال لهذه الحالات".

وأضافت بعلبكي، لـ"إرم نيوز"، أن أغنياتها الجديدة التي ستطرحها قريباً للجمهور هي "لأنك هيك" باللهجة اللبنانية، و"شوي شوي" التي تُعيد غنائها للراحلة داليدا وقصيدة الشاعر نزار قباني "امرأة شرقية"، حيث أدت الأغنية وهي من ألحان الموسيقار إحسان المنذر.

وأردفت "لدي أغنية جديدة باللهجة المصرية من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد بعنوان أنا عايزة أقولك، بالإضافة لمجموعة من الأغنيات، وسأعكف على تسجيلها قريبا من بينها مجموعة من الموسيقيين بلال الزين ومنير بو عساف".