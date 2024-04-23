اكتشاف صورة نادرة تُظهر ملامح الإسكندر الأكبر

وبحسب وكالة "سبوتنيك"، فإن قُطر التركيبة البرونزية، المعروفة باسم "القوس"، يبلغ نحو 1 بوصة (2.7 سم)، وهي مصنوعة من سبيكة برونزية، وتتضمن صورة محفورة لرجل ذي شعر مموج يرتدي تاجًا من قرون الكبش الملتوية.

وأضافت أن علماء الآثار عرفوا على الفور أنهم كانوا ينظرون إلى وجه الإسكندر الأكبر، الزعيم الأسطوري لمملكة مقدونيا القديمة التي امتدت إمبراطوريتها من البلقان إلى باكستان الحديثة عند وفاته عن عمر يناهز 32 عامًا.

وخلَفَ الإسكندر الأكبر والده فيليب الثاني في ملك مملكة مقدونيا اليونانية، العام 336، ليبدأ بعدها سلسلة من الحملات العسكرية لتأمين المناطق الواقعة تحت سيطرته.