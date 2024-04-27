الإندبندنت: ازدياد حالات التحرش في المستشفيات البريطانية

أفاد تقرير إخباري بأن التحرش الجنسي في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، بلغ معدلًا مقلقًا.

جاء ذلك وفق ما نقل التقرير الذي نشرته صحيفة "الإندبندنت" عن رئيسة العمليات الرئيسية للقوى العاملة والتدريب والتعليم في الخدمات الصحية الوطنية البريطانية الدكتورة نافينا إيفانز.

واعتبرت إيفانز ذلك "أمرا مخزيا"، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراء بمعالجة هذه الظاهرة.

وكشفت إيفانز خلال مقابلة عن تجاربها الخاصة مع التحرشات الجنسية غير المرغوب فيها والتي يعود تاريخها إلى أيام تدريبها وحتى العام الماضي، مع التركيز على طبيعة هذه القضية المنتشرة.

وفي معرض تناولها للإحصائية المذهلة التي تفيد بأن واحدًا من كل ثمانية عاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية أبلغ عن تعرضه لسلوك جنسي غير مرغوب فيه، أكدت الدكتور إيفانز على خطورة المشكلة، داعيًة إلى زيادة الوعي واتخاذ تدابير استباقية من قادة الرعاية الصحية.