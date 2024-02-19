بعد تزيين نافورة مقر الاتحاد الأفريقي به.. هذه قصة الزليج المغربي

ويقول أستاذ التاريخ والآثار بجامعة محمد بن عبد الله، منير أقصبي، إن "الزليج استعمل بكثافة في العمارة المغربية منذ القرن الـ14 الميلادي فترة العهد المريني (سلالة حكمت المغرب)؛ خصوصًا في الجوامع والمدارس والقصور والمنازل والزوايا وغيرها".

وأبرز أقصبي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "أقدم شواهده الأثرية في المغرب تعود إلى القرن الـ12 الميلادي بمسجد القصبة في مراكش"، وهو المسجد التاريخي الذي شيَّده يعقوب بن منصور الموَحِّدي ما بين سنتي 1185و1190.

وأوضح الخبير في الآثار والتراث المعماري، أن "تقنيات ومهارات هذا الفن الزخرفي تطورت، وكثرت أوراش صناعته على العهد العلوي، في مدينة فاس بشكل خاص، حيث كان يوجد أكبر حي لصناعة قطع الزليج يطلق عليه اسم الفَخّارين".

وأضاف المتحدث ذاته، أن صناعة الزليج يتم توارثها في المغرب من جيل لآخر، إذ يوجد شرق فاس منطقة صناعية متخصصة في صناعة الزليج، وتضم أكثر من مائة ورشة يشتغل بها معلمون وحرفيون ومتعلمون اكتسبوا خبرة كبيرة في هذه الصناعة، ويعملون أيضًا على إبداع أشكال جديدة".

وسجل أستاذ التاريخ والآثار، منير أقصبي، أن "أغلب تشكيلات الزليج هندسية، والبعض منها نباتية وكاليغرافية، وألوانه التقليدية هي: الأزرق الفاتح والبني والأصفر والأخضر والأسود"، مشيرًا إلى أن "مرحلة تركيب قطع الزليج من أعقد مراحل صناعته وتحتاج إلى قدرات ومهارات خاصة".