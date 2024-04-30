بدأت مضيفة طيران.. من هي أول رئيسة للخطوط الجوية اليابانية؟

أصبحت ميتسوكو توتوري، الرئيسة الجديدة للخطوط الجوية اليابانية، في بلد تشغل فيه النساء أقل من 13% في المناصب العليا والقيادية، وهي أدنى نسبة بين دول مجموعة السبع، وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي.

ووفق موقع "سي إن إن"، تدرّجت توتوري من مضيفة طيران، ثم ارتقت في المناصب، قبل أن تصبح أول امرأة تتولى رئاسة الخطوط الجوية اليابانية.

ووضعت على رأس أولوياتها "السلامة" كأبرز مسؤولياتها، بعد حادثة اصطدام طائرة ركاب يابانية بطائرة لخفر السواحل في مطار هانيدا في طوكيو، ومصرع 5 أشخاص من خفر السواحل.

وترى رئيسة الخطوط الجوية اليابانية الجديدة أن "السلامة ليست مجرد أولوية، بل هي غريزة".

وعن كونها أول امرأة تتولى دفة قيادة الخطوط اليابانية، تقول إنها "تأمل أن يصبح اليابان مكانًا لا يتفاجأ فيه الناس عندما تصبح امرأة رئيسة".

ومسيرة توتوري المهنية اللافتة بدأت عام 1985، وقد عزمت منذ توليها منصب رئاسة الخطوط الجوية، الاهتمام بـ"السلامة" التي لا تزال تواجه اختبارًا مهمًا آخر، وهو شراكة الخطوط الجوية اليابانية مع شركة "بوينغ"، التي أصبحت تواجه مزاعم متزايدة بإهمال سلامة الطائرات وجودتها.

لكن توتوري تؤمن أن الأمور ستصبح أفضل مع تغير الرئيس التنفيذي لـ"بوينغ"، مؤكدة أن إيمانها قوي بالشركة، التي عليها أن تثبت أن طائراتها ترقى إلى مستوى قيمتها التي لا غنى عنها.